Advertisements
بعد اصدار شقيقه لكتابين.. أديب: "أبويا كان بيقول عليا صايع"
الأحد 20/يونيو/2021 - 04:31 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على حفل توقيع كتابي "أحلامي" و"قلوب الضالين في طوائف الحشاشين" للمخرج عادل أديب، قائلا: "غاوي يعمل الشغل الصعب".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "أبويا وإحنا صغيرين كان بيقول عماد المُفكر، وعادل الرسام الفنان، وعمرو ده الصايع مفيش فيه أمل"، مهنئا شقيقه على إطلاق كاتبين له، مضيفا: "عادل في طبع أبويا".
وأشار الإعلامي، إلى أن عادل أديب هو شقيقه الأصغر، مضيفا: "عادل آخر عنقود عائلة أديب، وقفل على نفسه لحد ما انتهي من كتابة الكتابين".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements