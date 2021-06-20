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بعد اصدار شقيقه لكتابين.. أديب: "أبويا كان بيقول عليا صايع"

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:31 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على حفل توقيع كتابي "أحلامي" و"قلوب الضالين في طوائف الحشاشين" للمخرج عادل أديب، قائلا: "غاوي يعمل الشغل الصعب".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "أبويا وإحنا صغيرين كان بيقول عماد المُفكر، وعادل الرسام الفنان، وعمرو ده الصايع مفيش فيه أمل"، مهنئا شقيقه على إطلاق كاتبين له، مضيفا: "عادل في طبع أبويا".

وأشار الإعلامي، إلى أن عادل أديب هو شقيقه الأصغر، مضيفا: "عادل آخر عنقود عائلة أديب، وقفل على نفسه لحد ما انتهي من كتابة الكتابين".

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عمرو أديب عماد أديب برنامج الحكاية

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