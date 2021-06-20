بعد اصدار شقيقه لكتابين.. أديب: "أبويا كان بيقول عليا صايع"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على حفل توقيع كتابي "أحلامي" و"قلوب الضالين في طوائف الحشاشين" للمخرج عادل أديب، قائلا: "غاوي يعمل الشغل الصعب".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "أبويا وإحنا صغيرين كان بيقول عماد المُفكر، وعادل الرسام الفنان، وعمرو ده الصايع مفيش فيه أمل"، مهنئا شقيقه على إطلاق كاتبين له، مضيفا: "عادل في طبع أبويا".



