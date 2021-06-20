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أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 20-6-2021 في مصر

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:26 ص
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
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سجلت أسعار الذهب في مصر  استقرار اليوم السبت 20 يونيو 2021 بعد تراجعات قوية شهدتها اسعار المعدن الاصفر خلال تعاملات الامس بقيمة تراوح بين 2 جنيه إلى 3 جنيه في الجرام.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 20-6-2021 :

 

عيار 18 سجل 654 جنبه.

 

عيار 21 سجل 763 جنيه.

 

عيار 24 سجل 872 جنبه.

 

الجنيه الذهب 6104 جنيها.

 تراجعات قوية للذهب عالميا :

وتراجعت أسعار الذهب العالمية، بنسبة -0.74%، منهية الأسبوع تحت مستوى الـ 1900 دولار للأونصة مرة أخرى، بعد الارتفاع الأخير للدولار يوم الجمعة وسجلت غالبية الخسائر في آخر يوم تداول.

 

وانخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال الأسبوعين الماضيين، بقيمة تراوحت بين 16 جنيهات و 22 جنيها بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 19 جنيها بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، في حين انخفض الجنيه الذهب بقيمة بلغت 152 جنيها.

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