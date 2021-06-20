"التخطيط": حوافز حكومية لدعم الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ هناك حوافز حكومية لدعم الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أنّ الدولة المصرية كانت من أولى الدول في المنطقة التي أصدرت سندات خضراء لتمويل المشروعات والاستثمارات التي تحسن البيئة.





وأضاف "كمالي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنّ المشروعات الخضراء، وصلت نسبتها الآن إلى 14%، موضحًا أنّ من أبرز هذه المشروعات هو "مترو الأنفاق" الذي يعمل على خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.



