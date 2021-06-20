"إسكان البرلمان" عن تأثير الفقاعة العقارية العالمية: سيكون بسيطًا على مصر (فيديو)

علق النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، على وجود انباء عالمية على إمكانية حدوث فقاعة عقارية، لم نشهدها منذ عام 2008، موضحا أن تأثيرها سيكون بسيطًا على مصر.





وقال "منصور"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الفقاعة العقارية التي حدثت في 2008 كان لها تأثير كبير على دول العالم، خاصة أن الاستثمار العقاري في هذه الدول يحدث من خلال البنوك، مشيرًا إلى أن تأثير الفقاعة العقارية على مصر إذا حدث لن يكون قوي.



