موعد مباراة هولندا ومقدونيا الشمالية في كأس الأمم الأوروبية

يواجه غدا الاثنين منتخب هولندا نظيره مقدونيا الشمالية فى الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين الفريقين فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب يوهان كرويف فى هولندا.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



