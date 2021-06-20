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"أبوالقمصان" عن حق الأم في استخراج شهادات ميلاد: انتصار قضائي جديد للمرأة (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:47 ص
نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان
كساب أحمد
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علقت نهاد أبوالقمصان، رئيس لمركز المصري لحقوق المرأة، على صدور حكم نهائي يمنع الرجل من حرمان المرأة، من استخراج شهادة ميلاد لأبنائها، موضحة: "هذا الحكم هام للغاية، لأنه هيكون سابقة قانونية".
وتابعت "أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء السبت: "فكرة أنه خاص بحالة معينة، لا يمنع من تطبيقه بشكل عام، هذا القرار انتصار لحق المرأة والطفل، خاصة أن أول عقاب يقوم به الرجل، في حال وجود مشاجرة بحرمانها من تسجيل الطفل".

وأضافت أن مصر لم تكن تعرف التمييز بين الرجل والمرأة، في استخراج شهادة الابناء سواء الأب أو الجد أو العم، وفي حال عدم وجود هم كانت تقوم الأم باستخراج شهادة الميلاد، ولكن منذ فترة تم اجراء تعديل على القانون بمنع صدور شهادة الميلاد، إلا بموافقة الأب لمنع فكرة اختلاط الأنساب.

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الكلمات المفتاحية

لميس الحديدي المرأة اسخراج شهادة ميلاد

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