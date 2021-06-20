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الأهلي يغادر تونس بعد الفوز على الترجي
الأحد 20/يونيو/2021 - 12:45 ص
علي نبوي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب مطار قرطاج بتونس على متن طائرة خاصة في طريق العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جرت على ملعب حمادي العقربي سجله محمد شريف في الشوط الثاني.
وتستغرق رحلة العودة من تونس إلى القاهرة نحو ٣ ساعات ونصف.
ويلتقي الأهلي بنظيره الترجي التونسي مجددًا يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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