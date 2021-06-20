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الأهلي يغادر تونس بعد الفوز على الترجي

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب مطار قرطاج بتونس على متن طائرة خاصة في طريق العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جرت على ملعب حمادي العقربي سجله محمد شريف في الشوط الثاني.

وتستغرق رحلة العودة من تونس إلى القاهرة نحو ٣ ساعات ونصف.


ويلتقي الأهلي بنظيره الترجي التونسي مجددًا يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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