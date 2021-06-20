"الطرق والكباري": "الميكروباصات" لن تسير على الطريق الدائري (فيديو)

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إنه سيتم الدفع باتوبيسات الـ "BRT" على الطريق الدائري، ومحطاته ستظهر على الطرق خلال 3 شهور.





وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الـ "BRT" هو اتوبيس ترددي يجوب الطريق الدائري بأكمله وبتوقيات محددة، وله حارة منفصلة، منوها بأنه سيتم منع الميكروباصات على الطريق الدائري.



