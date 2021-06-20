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"الطرق والكباري": "الميكروباصات" لن تسير على الطريق الدائري (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 05:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إنه سيتم الدفع باتوبيسات الـ "BRT" على الطريق الدائري، ومحطاته ستظهر على الطرق خلال 3 شهور.

وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الـ "BRT" هو اتوبيس ترددي يجوب الطريق الدائري بأكمله وبتوقيات محددة، وله حارة منفصلة، منوها بأنه سيتم منع الميكروباصات على الطريق الدائري.

وأضاف أنهم يستهدفون الارتقاء بمستوى النقل الجماعي في مصر، لافتا إلى أنهم يعملون على توسيع الطريق الدائري حتى يكون 8 حارات بدلا من 4 حارات، منوها بأن التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف سيكون قريبا.

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