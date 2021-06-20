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شريف دسوقي يكشف وموعد عودته للتمثيل (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
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أكد الفنان شريف دسوقي، أن لطرف الصناعي لقدمه سيمنحه الفرصة للحركة بشكل طبيعي ومن ثم العودة للتمثيل.


وزف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان بقناة "القاهرة والناس": مفاجأة سعيدة للجمهور قائلًا لهم:  انتظروني في الجزء الثاني من فيلم وقفة رجالة ووقعت على الجزء الثاني من مسلسل 100 وش".

كان شريف الدسوقي، عبر عن شكره الشديد للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بحالته الصحية أعقاب خضوعه لعملية بتر قدمه.

 وأضاف في تصريحات إعلامية: أشكر كذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللى ما سابونيش ولا لحظة وهما متوليين كافة شيء خاصة بيا".

وأكد: "أنا بحضر شغلي دلوقتي.. بيبعتولى الورق بدل ما قاعد في المستشفى وشغال بروفات دلوقتى وأنا في المستشفى".

ووجه رسالة لجمهوره قائلًا: "بقول للناس ادعولى علشان أجيلكم بسرعة".




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