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إنطلاق فاعليات المرحلة الثانية من رالي مصر للدراجات النارية بالفيوم

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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إنطلقت أمس السبت فاعليات رالي مصر للدراجات النارية في صحراء الفيوم وهي المرحلة الثانية والنهائية والتى أقيمت يوم السبت في محافظة الفيوم بمنطقة قصور العرب وادي الريان بمشاركة ٢٥ متسابق برعاية أبو غالي موتورز . 

يقام الرالي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري. 

ويهدف تنظيم الرالي إلى اختيار الفريق القومي لرياضة الدراجات النارية في مصر وبمشاركة ktm مصر.

ومن جانبه أكد إبراهيم فريد المدير التنفيذي للإتحاد المصري للدراجات النارية ورئيس اللجنة المنظمة عن شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي أعلن عن رعايته للرالي وكذلك الإدارة المركزية للآداء الرياضي برئاسة الدكتور عادل رضوان الذي ساهم في تدعيم إقامة الرالي في صحراء محافظة الفيوم.

وقام الدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة والدكتورة منى عثمان وكيلة مديرية الشباب والرياضة بالفيوم  والقيادات الأمنية بمديرية أمن الفيوم  بتسليم الجوائز على الفائزين بالرالي وسط فرحة كل المتسابقين.

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