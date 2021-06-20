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شاهد.. شرح علمي مفصل حول سلالة "دلتا" من كورونا
الأحد 20/يونيو/2021 - 02:14 ص
شيماء حسن
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قال عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إنّ التحور الذي بدأ في الهند ويُعرف بـ"دلتا" فيه عدة تحورات في جينات فيروس كورونا.
وأضاف "خضر" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أنّ سلالة "دلتا" تجمع بين متحورين وهو ما جعله أكثر انتشارًا وله مناعة من بعض العلاجات المتمثلة في الأجسام المضادة الأحادية، حيث إنّها لا تستجيب له بنفس المقدار وهذه خطورتها.
وأشار أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إلى أنّ التطعيم ما زال له فاعلية في سلالة "دلتا" ولكن من أصيبوا بكورونا من أي سلالة أخرى معرضين للإصابة بسلالة "دلتا"؛ وهو ما يسبب مشكلة كبيرة لدول أوروبا التي تحاول الوصول إلى نسبة تطعيم مرتفعة في دولها، متناسية أنّ استمرار انتشار الفيروس من الممكن أن يخلق سلالة جديدة تعود بالعالم كله إلى ما كنا عليه في بداية 2020، ولذلك التطعيم هو السلاح الأساسي للتطعيم ووقف انتشار الفيروس ووقف تحوراته لأنه كل ما يتكاثر يزيد احتمالات أنه يتسبب في تحورات.
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