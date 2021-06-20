شاهد.. شرح علمي مفصل حول سلالة "دلتا" من كورونا

قال عبدالهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بولاية نيوجيرسي الأمريكية، إنّ التحور الذي بدأ في الهند ويُعرف بـ"دلتا" فيه عدة تحورات في جينات فيروس كورونا.





وأضاف "خضر" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أنّ سلالة "دلتا" تجمع بين متحورين وهو ما جعله أكثر انتشارًا وله مناعة من بعض العلاجات المتمثلة في الأجسام المضادة الأحادية، حيث إنّها لا تستجيب له بنفس المقدار وهذه خطورتها.



