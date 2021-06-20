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قائد الأهلي السابق يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي بدوري أبطال أفريقيا

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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عبر شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق عن سعادته البالغة بآداء لاعبي المارد الأحمر أمام الترجي التونسي مساء اليوم في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف لمحمد شريف .

وقال شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : 

الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام الترجي على مدار شوطي المباراة ، وسعيد بالروح القتالية التي ظهر بها لاعبيه ، فلم يتأثروا بأحداث الشغب التي قامت بها جماهير الترجي قبل المباراة مما أدى إلى خروج اللاعبين وطاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز من ملعب المباراة ، وهو ما دفع مراقب المباراة إلى تأجيل انطلاقها لمدة ستون دقيقة . 

واختتم شادي : الأهلي قطع شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا ، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الإياب المقرر إقامتها السبت المقبل على ستاد الأهلي '' السلام '' .

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