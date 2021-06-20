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موعد مباراة أوكرانيا والنمسا في كأس الأمم الأوروبية

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:03 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه غدا الاثنين منتخب أوكرانيا نظيره منتخب النمسا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين غدا الاثنين فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أرينا ناسيونالا.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٢ ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

ويحتل منتخب أوكرانيا المركز الثالث فى المجموعة بينما يأتي منتخب مقدونيا الشمالية فى المركز الرابع والأخير.

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