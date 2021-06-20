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تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:20 ص
التمثال المثير للجدل
التمثال المثير للجدل
هدى عبدالرازق
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كشف محمود الصوري، رئيس حي ثالث الإسماعيلية، تفاصيل تداول صورة لتمثال مرعب أثار ذعر أهالي المحافظة، مشيرًا إلى أنّ أحد مواطني حي ثالث بالإسماعيلية استأجر محلًا جديدًا، وابتكر فكرة للداية، وهي وضع تمثال لعرض الإكسسوارات عليه.

وأشار "الصوري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت: "المواطن وضع التمثال في الشارع عشان يتشرب مواد تصنيعه حتى يكتمل، ثم يضع عليه الإكسسورات".

وأضاف رئيس حي ثالث الإسماعيلية، أن أحد المواطنين التقط صورةً للتمثال قبل اكتماله، ونشر صورته على "السوشيال ميديا"، لافتا إلى أنهم رفعوا التمثال من المكان في خلال ربع ساعة، وتخلصوا منه.

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تمثال مثير للجدل التمثال المرعب الإسماعيلية

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