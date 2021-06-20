تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

كشف محمود الصوري، رئيس حي ثالث الإسماعيلية، تفاصيل تداول صورة لتمثال مرعب أثار ذعر أهالي المحافظة، مشيرًا إلى أنّ أحد مواطني حي ثالث بالإسماعيلية استأجر محلًا جديدًا، وابتكر فكرة للداية، وهي وضع تمثال لعرض الإكسسوارات عليه.





وأشار "الصوري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت: "المواطن وضع التمثال في الشارع عشان يتشرب مواد تصنيعه حتى يكتمل، ثم يضع عليه الإكسسورات".



