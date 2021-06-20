اللواء محمود حسين العطار أمينا عاما للاتحاد العربي للترايثلون للمرة الثانية علي التوالي

للمرة الثانية علي التوالي فاز اللواء محمود حسين كامل العطار المدير التنفيذي للإتحاد المصري بمنصب الأمين العام للإتحاد العربي للثلاثي "الترياثلون" خلال فعاليات الجمعية العمومية للإتحاد العربي التي أقيمت علي هامش كأس العرب وأفريقيا بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.





وأشاد اللواء محمود حسين كامل بجهود وحضور ورعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء ومجلس إدارة الإتحاد المصري والعربي والافريقي وكافة القائمين علي رياضة الترياثلون بمصر والوطن العربي والقارة السمراء.





وقال اللواء محمود حسين المدير التنفيذي لإتحاد مصر ان بطوله امم افريقيا للترياثلون وكأس العرب وكأس أفريقيا والجمعيه العمومية الأفريقية والجمعيه العمومية العربيه للترايثلون بمثابة مؤشر ممتاز في نجاح مصر في تنظيم البطولات العالمية علي أرض سيناء الحبيبة كسياحة رياضية بمدينة الفيروز.





وأضاف العطار انة حدث لم يسبق له مثيل حيث تكاتفت فيه كل اجهزة الدوله المصرية ومحافظة جنوب سيناء لإنجاح هذا الحدث المتميز والرائع.





وتوجه اللواء محمود العطار بالشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاح هذا الحدث المتميز والرائع من جهاز فنى وجهاز ادارى وجهاز طبى ومتطوعين.





واللواء محمود حسين العطار بطل من أبطال مصر والجمهورية وصاحب تاريخ مشرف فى السباحه القصيرة وكره الماء بالنادى الأهلى منذ الطفولة فهو عضو سابق بمجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسى الحديث وأمينا للصندوق من عام 2004 حتى 2008 وعضو مجلس ادارة ونائب سابق لمجلس إدارة الإتحاد المصري للترياثلون .





يعد اللواء محمود حسين العطار أحد أبرز الأعضاء المؤسسين للإتحاد المصري للترايثلون منذ عام 2009.





وسبق للواء محمود حسين العطار الفوز بمنصب النائب الأول لرئيس أتحاد دول البحر الأبيض المتوسط للترايثلون فى الانتخابات التى خاضها باليونان لمده دورتين.





ويشغل اللواء محمود حسين العطار حاليا منصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للترايثلون منذ سبتمبر 2018 وحتى الآن وقام بتنفيذ عدد أكثر من خمسة عشرة بطولة جمهورية وحوالي خمس بطولات دولية اخرها بطولة أفريقيا والعرب بشرم الشيخ التى ازهلت العالم من حيث التنظيم والتحكيم والاداره تحت إشراف ودعم مجلس إدارة الإتحاد.





الجدير بالذكر ان اللواء محمود حسين قد دخل الكليه الحربيه عام 1977 وكان بطل بارز ومتميز من أبطال الكليات العسكرية فى السباحه القصيرة والخماسى الحديث لمدة ثمانية سنوات وعضو المنتخبات القومية المصرية للخماسى الحديث وبطل الصاعقة المصرية والقوات المسلحة فى الخماسى العسكري وبطل الصاعقة المصرية والقوات المسلحة فى الكفائه البدنيه لمده خمس سنوات وبطل مصر وأفريقيا فى سباحه الزعانف والغوص تحت الماء.





وفى المجال العسكري كان اللواء محمود العطار أحد أبطال الصاعقة المصرية والكتيبه 103 صاعقة و777 قتال "وحده مقاومه الإرهاب الدولي" وقام بتمثيل الصاعقة و٧٧٧قتال في عودة عروبه 90 وتأمين القوات العائدة بحرا وجوا من حفر الباطن بالسعودية والكويت وقام بتمثيل القوات المسلحة المصرية ضمن قوات حفظ السلام الدولية بسرايفو بيوغسلافيا لمد عام ونصف العام وانهي خدمتة بالقوات المسلحة بالأمانة العامة لوزارة الدفاع كرئيس لفرع السكرتارية والاداره المحلية ثم انتقل للعمل بالهيئة العربية للتصنيع حتى سن المعاش كرئيس للقطاع الادارى والطبى لعيادات العاملين بالهيئة.





وحصل اللواء محمود حسين علي العديد من الميداليات والانواط منها نوط الخدمه الحسنه من قائد الأمم المتحدة بسرايفو ونوط الخدمه الحسنه والطويلة من الرئيس الراحل حسنى مبارك علاوه على العديد من شهادات التقدير من جميع القاده والوحدات التى قام بالخدمة بها.





وسبق للواء محمود حسين العطار زيارة العديد من الدول كممثل للقوات المسلحة منها السعودية الكويت ويوغسلافيا وكرواتيا والمجر واسبانيا والتشيك والبرتغال وأمريكا وإيطاليا وفى المجال الرياضى كل من التشيك واسبانيا وجنوب أفريقيا والأردن وتونس والمغرب لأكثر من ثلاث مرات.