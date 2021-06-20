صورة جديدة للفنانة المعتزلة نورا من كواليس احتفالها بعيد ميلادها





نشرت الفنانة مى نور الشريف صورا تجمعهما بخالتها الفنانة المعتزلة نورا، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.





وهنأت مي، نورا بمناسبة عيد الميلاد الأخيرة، حيث وكتبت "أمي حبيبتي وصحبتي وخالتي كل سنة وانتي في أحسن صحة وأحسن حال وربنا راضيكي وراضي عليكي ومنورة حياتي وتاج فوق راسي يا نوارة يالي ممشياني على العجين ملخبطوش".





وكان من ضمن أبرز التعليقات تعليق النجمة سوسن بدر، التي كتبت "كل سنة وأنتم بخير ودايما مع بعض فى سعادة وستر وصحة".



