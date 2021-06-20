اليوم.. حفل خليل يحيي الموسيقي بدار الأوبرا

يحيى اليوم الأحد الموسيقار يحيى خليل حفلا موسيقيا على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية،





ومن المقرر أن يتضمن الحفل باقة من أشهر أعماله التى تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز.





يذكر أن يحيى خليل شارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية وقدم الكثير من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارجي.



