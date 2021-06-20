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ميدو: موسيماني طور تكتيك الأهلي وعمل كل حاجة صح أمام الترجي

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد فوزه أمام الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس السبت.

وتابع ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مباراة الترجي، واحدة من أفضل المباريات التكتيكية للأهلي خلال الفترة الأخيرة".

واستكمل، "الأهلي يمتلك لاعبين مميزين في كل مراكز الملعب، لكن مع موسيماني أصبحوا منضبطين تكتيكيًا، موسيماني عمل كل حاجة صح في مباراة الترجي".

كما أوضح أن موسيماني ينتظره مهمة قوية، في لقاء الإياب أمام الترجي بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه سيكون في غاية الصعوبة.

واختتم، "في رأيي يجب أن يلعب موسيماني في لقاء الإياب، بنفس طريقة لعب الذهاب مع الاهتمام بالاستحواذ بشكل أكبر".

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