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مدرب تركيا: نريد أن نظهر ردة فعل قوية أمام سويسرا

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
وكالات
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يتوقع شينول جونيش المدير الفني للمنتخب التركي تحسن أداء فريقه في المباراة أمام سويسرا على أمل استغلال فرصة التأهل الضئيلة للفريق في المجموعة الأولى ليورو 2020.

وقال جونيش اليوم السبت "نريد أن نظهر رد فعل ، مباشرة منذ البداية ، نريد أن نظهر إمكانيتنا وأن بإمكاننا مواكبة الحدث".

وخسر المنتخب التركي في أول مباراتين بالبطولة القارية أمام إيطاليا ثم ويلز دون أن يسجل أي هدف حتى الآن، لكن المدرب يرى أن لاعبيه لديهم إمكانات "أفضل مما ظهروا عليها حتى الآن".

الفوز على سويسرا غدا الأحد قد يمنح تركيا بطاقة التأهل لدور الستة عشر كواحد من أفضل أربع فرق حصدت المركز الثالث

وأشار المدرب الذي تعرض لانتقادات متزايدة في بلاده "ندرك أن الشعب يتوقع منا شيئا مختلفا منا".

ويرى جونيش أنه "على الورق" على الأقل فإن فريقه كان أفضل من ويلز ، صاحب المركز الثاني بالمجموعة بعد فوزه على تركيا بهدفين دون رد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح جونيش "على الورق كنا أفضل من ويلز حقا ، لكن لسوء الحظ لم نستغل فرصنا ، كان بإمكاننا التواجد في المكانة التي تحتلها ويلز حاليا".

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