نقيب الممثلين يكشف مصير محمد رمضان حال ثبوت إهانته سميرة عبد العزيز





قال نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، إن النجم محمد رمضان نفى قيامه بإهانة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، بعد رفضها أداء دور والدته في أحد الأعمال الفنية، كما أكد أنه مستعد للمحاسبة حال ثبوت الواقعة بعد التحقيق فيها.





وأكد زكي، في تصريحات تلفزيونية أن الشطب في انتظار كل مَن يهين أيا من رموز الفن.





وأشار إلى أن الفنانة سميرة عبد العزيز، رفضت التقدم بشكوى رسمية في واقعة إهانة محمد رمضان لها.





كانت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، اتهمت النجم محمد رمضان، بشتمها عندما رفضت تجسيد دور أمه في أحد الأعمال الفنية.





وأضافت في تصريحات صحفية: "لما رفضت أقوم بدور أمه وقالي انتي شحاتة أنا باخد عشرين مليون وأنتي عشرين ألف وقا أدبه".



