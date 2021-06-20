ليندمان: الأهلي تغير تمامًا عن 2018 بفضل اللاعبين الجدد













أكد مايكل ليندمان، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن الأحمر استحق الفوز أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي حقق الفوز أمام الترجي التونسي، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال ليندمان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الأهلي استحق الفوز على الترجي، خاصة بعد ما قدمه خلال الشوط الثاني، الأهلي يمتلك فريق مميز ومنظم وحارس كبير".





وأشار إلى أن جيل الترجي التونسي في عام 2018 كان أفضل من الجيل الحالي من اللاعبين بالنادي التونسي.





فيما أوضح أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الحالي، والأهلي السابق، رفض خوض مباراة الأهلي والترجي بإياب نهائي بطولة إفريقيا 2018 بعد الأحداث التي حدثت قبل المباراة.





واستكمل، "لا يمكن مقارنة الجيل الحالي من لاعبي الأهلي بجيل 2018، كان من الضروري أن يقوم الأهلي بدفع الكثير من الأموال لتغيير بعض لاعبي جيل 2018".



