موعد مباراة إيطاليا ضد ويلز في كأس أمم أوروبا 2020

يواجه منتخب ايطاليا اليوم الأحد نظيره منتخب ويلز ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإيطالية روما.





وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب إيطاليا كالتالي:





حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما .

خط الدفاع: فلورينزي – كيلليني ــ ليوناردو بونوتشي– سبينازولا.

خط الوسط: جورجينو– باريلا– لوكاتيلي ـــ دومينيكو بيراردي.