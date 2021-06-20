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بهذه الطريقة.. أمير كرارة يروج لفيلمه الجديد "كازابلانكا ٢"

الأحد 20/يونيو/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك النجم أمير كرارة ، مقطع من فيلم كازابلانكا الجزء الثاني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب من خلال المشهد معلقا: "تفتكروا مين أبطال الجزء التاني".

يذكر أن فيلم كازابلانكا من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور.

والفيلم وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش".

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