بهذه الطريقة.. أمير كرارة يروج لفيلمه الجديد "كازابلانكا ٢"









والفيلم وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش".

شارك النجم أمير كرارة ، مقطع من فيلم كازابلانكا الجزء الثاني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.وكتب من خلال المشهد معلقا: "تفتكروا مين أبطال الجزء التاني".يذكر أن فيلم كازابلانكا من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور.