سفير مصر بتونس: أهنيء لاعبي الأهلي على الأداء البطولي أمام الترجي

















تقدم إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، بالتهنئة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الفوز أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بهدف دون رد، مساء أمس السبت.





وتابع فهمي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أبارك لجماهير ولاعبي الأهلي الفوز في مباراة الترجي، وبعثة الفريق في طريقها إلى مطار تونس الآن استعدادا للتوجه إلى القاهرة".





واستكمل، "أتوجه بالتحية إلى السلطات التونسية التي تمكنت سريعًا من احتواء أزمة الجماهير في مباراة الأهلي والترجي، ولاعبي الأهلي أدوا أداء بطولي، ومشرف للكرة المصرية".



