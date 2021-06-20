فيراتي يقترب من قيادة إيطاليا ضد ويلز في اليورو

يبدأ ماركو فيراتي لاعب وسط المنتخب الإيطالي مباراة فريقه المقبلة أمام ويلز يوم الأحد المقبل في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بعد تعافيه من مشكلة في الركبة.





وقال روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي اليوم السبت :"ماركو يحتاج للعب. بعد أيام كثيرة من التدريباتـ هو بخير. دعونا نرى كيف ستكون حالته بعد نهاية الشوط الأول، وكيف سيشعر".





ولم يشارك فيراتي في مباراتي المنتخب الإيطالي أمام تركيا وسويسرا.





وضمن المنتخب الإيطالي التأهل لدور الستة عشر بعد فوزه بأول مباراتين في المجموعة الأولى بنتيجة واحدة 3 / صفر.





ويتوقع إجراء تغييرات أخرى في تشكيلة الفريق. ويبدو أنه تقرر أن يبدأ المهاجم أندريبا بيلوتي، بالإضافة للخيارين الهجوميين فيديريكو كييزا وفيديريكو بيرنارديسكي.





وقال المدرب :"لدينا 26 لاعبا على نفس المستوى. للمباراة الثالثة التي ستقام في درجة حرارة تصل 32 درجة مئوية، ستحتاج للاعبين جدد".





ومن الممكن أن يحصد المنتخب الإيطالي صدارة المجموعة في حال الفوز على ويلز.





وقال مانشيني :" سنلعب في لندن أو أمستردام (في دور الستة عشر)".





وأضاف :" هذه ليست مشكلة حقيقية بالنسبة لنا. لا يوجد فرق في من يلعب- نلعب من أجل الفوز، حتى لو كانت مباراة ويلز هي الثالثة لنا في ظرف عشرة أيام ولن تكون سهلة".





وكان منتخب ويلز خرج من بطولة أمم أوروبا 2016 من الدور قبل النهائي للبطولة. ويلعب آرون رامسي، نجم منتخب ويلز، لفريق يوفنتوس ومانشيني يلعب جيدا الخطر الذي يشكله.



