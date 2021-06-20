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ميدو يثني على الدور القيادي للشناوي مع الأهلي

الأحد 20/يونيو/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أثنى الإعلامي أحمد حسام ميدو، على الدور القيادي الذي يقوم به محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد الفوز أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بهدف دون رد، مساء أمس السبت.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مفيش فريق كبير من غير حارس كبير، وفي كل مباراة كبيرة للأهلي الشناوي بيكون في الموعد".

واستكمل، "تحدث محمد الشناوي مع زملاؤه دائما خلال الفترة الأخيرة ميزة ويخلق دوافع كبيرة، وتحفيز له أيضًا".

وأشار، "أكرم توفيق يجيد في مركز الظهير الأيمن أكثر من مركز وسط الملعب، ولو موسيماني هيفاضل بين حمدي وديانج في تشكيله هيختار حمدي كإختيار أول".

كما أكد أن الترجي قدم مباراة سيئة جداً  على المستوى الفني أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن مشكلة الفريق التونسي هي نفس ميزة الأهلي، لاعبو الترجي لا يجيدون الضغط.

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