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مدرب ويلز: منتخب إيطاليا يلعب كرة قدم رائعة

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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يتوقع روبرت بيج، المدير الفني لمنتخب ويلز " تحد كبير" لفريقه أمام المنتخب الإيطالي، حيث يسعون للوصول للأدوار الاقصائية في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" عندما يلتقيان غدا الأحد.

وقال بيج في روما اليوم السبت :" إنها يقدمون أداء جيدا، يمكنك فقط أن تنبهر بهم".

وأوضح أن هجوم المنتخب الإيطالي "خطير للغاية" ورأى أن منتخب ويلز يجب عليه الدفاع طوال الوقف أمام فريق فاز في أول مباراتين بنتيجة واحدة هي 3 / صفر.

ولكن بما أن المنتخب الإيطالي صعد بالفعل لدور الستة عشر، سينضم لهم منتخب ويلز إذا تعادل أو على الأرجح بخسارة بسيطة إلا إذا تغلب المنتخب السويسري على نظيره التركي بعدة أهداف.

ولكن، بيج احتفظ بهدفه النبيل هو الفوز لضمان صدارة المجموعة وكان مدعوما من نجم الفريق جاريث بيل، الذي قال إن هناك خطة لإيذاء المنتخب الإيطالي.

وقال بيل :" إيطاليا تلعب كرة قدم هجومية جيدة، ولا تستقبل الكثير من الأهداف ولكن هذا لا يعني أن ليس لديهم نقطة ضعف. قمنا بواجبنا المنزلي ونأمل أن نتمكن من تطبيق الخطة بامتياز غدا".

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