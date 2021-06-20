فريدة سيف النصر مستاءة من الهجوم ضد محمد رمضان



أعربت الفنانة فريدة سيف النصر، عن استياءها الشديد من الهجوم المتكرر ضد الفنان محمد رمضان، لا سيّما بعد الأزمة الأخيرة مع الممثلة سميرة عبد العزيز.



وعلقت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت "حق لرمضان ..حواديت حصلت قدامي ماحدش يقوللي هتخسري جمهورك وانصحك ماتدافعيش عنه,. نصيحه مايعلقش أحسن علشان لاانت ولاغيرك هتنفعني يوم وقفة الحق.. الساكت عن الحق شيطان أخرس وكتم الشهاده نار تقيد في القلب تسوده..وعنده عيوب اه لكن متربي واللي بيحترم ابوه وامه بيحترم الكبار.. وولا حد يقوللي بتطبلي له والسبوبه خلصت ..يابني الشغل اللي انا اشتغلته مع كل النجوم الكبار يخلليني اكره واحتقر الوسط واللي بيحصل فيه دلوقتي..فا مش عايزه تعليقات كلها هري وبس.



وأضافت: "وتاني هو فيه عيوب آه وكلنا عيوب..ياللا وهاقولهاله لاول مره..عيوبك.(عنيد ..صوته من دماغه.، متهور .كياد..بيفرس ناس قهروه وبيظهر نعم الله عليه مااستعانش علي قضاء حوائجه بالكتمان نصيحة النبي وبيجيب لنفسه ولأهله القر.



وتابعت: والناس اللي بتغير وتكره الخير للناس يتشالوا ويتحطوا من غير مايؤذي حد..ده ليه لاننا مختلفين .كل الدنيا العالم الناجحين اوي بيفرحوا لهم احنا لأه يردحوالهم .هو كان فاكر زي مابيفرح الناس هاتفرح له..وقدامكم مثل محمد صلاح اتكرم في العالم كله في مصر لو ماكانش جري كان اتدمر خالص.،يخرب بيت كده احنا ماكناش كده جرالنا ايه دي في ناس بتدعي بزوال النعم ياساتر يارب.



واستطردت: هو غلطان في حاجات كتير ماشي من وجهة نظرك بس هو شايفها صح هو حر زي ماانت حر..في حاجات من غير قصد والناس حواليه مابتاخدش بالها تدفع حاجاته في وقتها الشغل لاهيهم فانلاقيه كل شويه حد يسب فيه ده عيب في ادارته او جايز حد قاصد ولا تعلم..لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم..ربنا ينجيك يابني.



وأردفت: محمد يقوم لكل كبير سن او اقدم منه في المهنه يحييه ويحترمه ويقول له احلي تحيه من نجم ميجاستار للجميع..مثل الراحل ريحان ويقبل يده ورأسه..عارفه عبدالرسول ويبوس ايدها..فواز..حتي العمال الكبار..محمد محترم جدا ياجماعه مع كل اللي حواليه..بالبلدي غلبان جواه الشاب اللي اتقهر وربنا اداله ومش فاهم بيتلطش ليه ده شغل ربنا وجواه عزة نفس عاجباني مابينحنيش غير لله وبيصلي فاحترمته اكتر وتاني عنده غلط اه وكلنا بنغلط الله اكبر..



وروت مواقف تبرهن على حسن معاملته لغيره من النجوم وقالت: قاعدين بنتفرج علي مشهد وبنتكلم في الاستراحه ودخل حبيب قلبي رياض الخولي اللي هناني بأدائي في اعمالي ورياض معلم ونعلم جميعا قدر بعض ونحكي عالصعوبات وذكريات ومواقف..وفجأه التفت ل رمضان وقال له انا زمان كنت انت شغال معانا وكانوا جايبين لي كرافان ده رياض اللي بيقول وكمل دخلت لقيتك بتغير جلابيه والانتاج سمح لك فا روحت مزعق وقولت مين جاب ده هنا وزعقتلك ونزلوك..وكمل رياض وقال له اوعي تكون زعلان مني(دي اخلاق رياض)..رد رمضان وقال حقك يااستاذ وانا عمري ماازعل من حق حد وحضرتك علي راسنا وانا والله مافاكر حاجه...(ده رد رمضان).



وختمت: واكيد ده اتكرر كتير مع محمد حاجات حكاها وحاجات لأه ..واهو بقي له معجبين في العالم ونجم وبطل ومحبوب وماديا ماشاء الله وده (رد ربنا )..يوم انا بقي ماتقابلت معاه لاول مره لقيت فراشه حلوه طيبه جت جري عليا وبوس راس وايد وترحيب واخلاق وكلام طيب ..والله العظيم باشتغل مع عيال بمعني كلمة عيال سواء شهره او كم اعمال او جماهيريه من النوعين ذكر وانثي بتبقي بعيد عنكم ضربة القلب والغرور ياعين امهم فهمهم غلط ان التناكه بداية النجوميه والنجاح..لاه بيفشلوا بعد شويه..



ووجهت حديثها لسميرة عبدالعزيز وقالت: اما السيده الفاضله جيل فاتن حمامه وصديقتها الوحيده..سميره عبدالعزيز..احتراما لها لن اكذبها ابدا..ولكن رساله وصلت لك من مين اكيد يارمضان حد بيعزك اوي وخد موبايلك ده انت متحارب من ايام عشرين مليون مايعرفوش الله اكبر اجرك حاليا.. يعني كتمتي في قلبك 6 سنين ؟وبعدين دي مش شغلته ان حد يرفض دور فا يتقهر ويكلمه يردح له..يعني حتي لو حصل اشمعني دلوقتي ياحاجه لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم..انا اتشرفت بيها وعملت معانا في مسلسل الرحايا اخت نور ابو دياب زوجي واتقابلنا كتير كانت ماليه الشغل علينا أسالوا الجميع والله حاجه كده خيال بتتعامل حقيقي باسلوب فاتن حمامه شوفوا بقي الرقي ماهو قول لي من تعاشر.. ربنا يهدي الجميع لبعض ويهدي النفوس هو احنا بندور علي مشاكل بأثر رجعي..والله ما مستاهله حقك عليا انا ولو ان اقسم بالله قسم يتهز له 7 سموات دي مش اخلاق محمد..واللي هايقول سبوبه وقرف ورحمة امي هازعل لانكم حبايبي وعارفين اني حقانيه ومابياخد الروح الا اللي خلقها..واشكركم.