أحمد فهمي يعلق على فوز الأهلي في رادس









تحدث الفنان أحمد فهمي، عن فوز الأهلي على الترجي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.





وقال فهمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "متعتي هي السفر خلف الأهلي وأكتر حاجة بتبسطني هي الأهلي".





وتابع "المباراة النهاردة تحسب لبيتسو موسيماني الذي لعب مباراة كبيرة، الفوز اليوم مهم وخطوة جديدة للقب العاشر".

وأضاف "عدم وجود أفشة بيتعب محمد شريف شوية ولكنه اجتهد ونجح في تسجيل هدف الفوز".





وواصل فهمي: "بشكر كل اللعيبة وعلى رأسهم بيتسو موسيماني، بحب موسيماني في المباريات الي خارج الأرض أكتر".



