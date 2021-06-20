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أحمد فهمي يعلق على فوز الأهلي في رادس

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:29 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث الفنان أحمد فهمي، عن فوز الأهلي على الترجي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وقال فهمي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "متعتي هي السفر خلف الأهلي وأكتر حاجة بتبسطني هي الأهلي".

وتابع "المباراة النهاردة تحسب لبيتسو موسيماني الذي لعب مباراة كبيرة، الفوز اليوم مهم وخطوة جديدة للقب العاشر".
وأضاف "عدم وجود أفشة بيتعب محمد شريف شوية ولكنه اجتهد ونجح في تسجيل هدف الفوز".

وواصل فهمي: "بشكر كل اللعيبة وعلى رأسهم بيتسو موسيماني، بحب موسيماني في المباريات الي خارج الأرض أكتر".

وأختتم فهمي تصريحاته: "ما يتردد عن وجودي في معسكر الأهلي غير صحيح وغير منطقي، مفيش الكلام ده في الأهلي، وانا موجود في فندق يبعد عن الأهلي 40 دقيقة، مهما كانت علاقتك كويسة مع مسئولي الأهلي لن تتواجد في المعسكر، هناك نظام".

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