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تعرف على مصير نجم برشلونة

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن الوجهة الأقرب للدولي الإسباني، جونيور فيربو، الظهير الأيسر لبرشلونة، في ظل رغبة النادي في بيعه، خلال الفترة المقبلة.

وانتقل فيربو إلى برشلونة، في صيف عام 2019، قادمًا من ريال بيتيس مقابل 18 مليون يورو.

وترغب أندية ميلان، نابولي، فيورنتينا، بالإضافة إلى وست هام يونايتد، وساوثهامبتون في التعاقد مع الظهير الأيسر.

وبحسب الصحيفة، فإن ميلان هو النادي الأقرب للتعاقد مع فيربو هذا الصيف، حيث أبدى النادي استعدادا لدفع المبلغ الذي يريده برشلونة.


وتابعت الصحيفة، أن ميلان غير موقفه بشأن التعاقد مع فيربو على سبيل الإعارة، وأبلغ مسؤولي برشلونة أن لديهم رغبة في دفع قيمة شرائه.

وأشارت الصحيفة، أن رغبة فيربو كذلك هي الانتقال إلى ميلان، لأنه يريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المُقبل.

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