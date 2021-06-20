بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد الفوز على الترجي

وصلت مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قادمة من تونس بعد مواجهة فريق الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وحقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي مساء أمس السبت بهدف نظيف في المباراة التي جرت على ملعب حمادي العقربي سجله محمد شريف في الشوط الثاني.





واستغرقت رحلة العودة للأهلي من مطار قرطاج إلى مطار القاهرة الدولي نحو ٣ ساعات ونصف.







