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ميدو: ماحدث قبل مواجهة الترجي يحسب للاعبي الأهلي

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:53 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس السبت.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن ما حدث قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي، لا يحدث إلا في ملاعبنا فقط.

وتابع، "لا يمكن أن يحدث هذا في أي مكان في الدنيا، لكن يحسب للاعبي الأهلي أن ما حدث لم يؤثر عليهم تماماً".

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري.

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