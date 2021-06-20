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رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

الأحد 20/يونيو/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بآداء لاعبي النادي الأهلي أمام الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف لمحمد شريف ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : 

لم نشعر بغياب محمد هاني عن المباراة نظراً للآداء المميز الذي قدمه أكرم توفيق في الجهة اليمنى ، فقد قضى على خطورة نجم الترجي حمدو الهوني ، وأرى أن اللاعب أصبح مكسب كبير للنادي الأهلي في مركز الظهير الأيمن .

واختتم عبد العال : رغم اختلافي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي ، إلا أنه قدم مباراة كبيرة اليوم ، خاصةً بعد الدفع بمحمد مجدي أفشة في شوط المباراة الثاني ، وهو التغيير الذي قلب موازين المباراة ورجح كفة القلعة الحمراء في حسم اللقاء والاقتراب رويداً رويداً من بلوغ نهائي دوري الأبطال الإفريقي .

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