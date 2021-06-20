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محمد صلاح يغيب في 5 مباريات عن ليفربول في الموسم الجديد

الأحد 20/يونيو/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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 تأكد غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول عن فريقه الإنجليزي في عدة مباريات خلال شهر يناير المقبل من العام الجديد 2022 نظرا لإرتباط قائد المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا التى ستقام في الكاميرون وفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وسيغيب "صلاح" عن 5 مباريات هم، ليدز وليستر سيتي والتي يتم خوضهما يومي 26 و28 ديسمبر، وفي شهر يناير يغيب صلاح عن لقاءات تشيلسي الذي سيقام أول يوم في العام الجديد، ثم برينتفورد الذي ستقام في منتصف يناير 2022، ثم كريستال بالاس التى ستقام 22 يناير.
محمد صلاح، من المقرر أن يعود لفريقه حال صعود المنتخب الوطني الأول للمباراة النهائية في أمم أفريقيا 2021، خلال لقاء ليستر سيتي والذي سيقام يوم 9 فبراير من العام الجديد 2022.
كما سيغيب أيضًا الثنائي السنغالي ساديو ماني والغيني نابي كيتا عن ليفربول لمشاركة منتخبيهما في البطولة القارية أيضا.

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