عقبة تهدد انتقال نجم بيراميدز إلى الزمالك

يستهدف النادي الزمالك الحصول على خدمات نبيل عماد دونجا، نجم وسط فريق بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم الجديد.





ودخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع نبيل دونجا لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام للقلعة البيضاء، واللاعب يرحب بارتداء القميص الأبيض في الموسم المقبل بشرط موافقة إدارة نادي بيراميدز على رحيله للقلعة البيضاء.





ويواجه الزمالك عقبة في حسم صفقة دونجا تتمثل في الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا والتي سوف تعرقل اتمام الصفقة خاصة أن ادارة القلعة البيضاء ستكون مطالبة بدفع مقابل مالي لبيراميدز وللاعب لإتمام الصفقة بشكل رسمي وذلك الأمر صعب للغاية في الظروف التي يمر بها النادي.

ويرغب الزمالك في اتمام التعاقد مع عماد نبيل دونجا لتدعيم خط وسط الفريق وتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي حيث هناك مفاوضات مع بعض اللاعبين الآخرين للتعاقد مع أحدهما للانضمام للقلعة البيضاء.



