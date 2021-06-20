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رضا عبد العال يوجه رسالة نارية إلى لاعبي الزمالك
الأحد 20/يونيو/2021 - 05:53 ص
الفجر الرياضي
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أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن فريق الترجي التونسي لم يقدم الٱداء المنتظر أمام الأهلي بالأمس ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس وانتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف .
وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :"الترجي فريق '' عادي '' ، مشيراً إلى أن لاعبي الزمالك يشعرون بالندم الآن بعد مشاهدة الفريق التونسي وتواضع مستواه أمام الأهلي".
وأضاف :"كما أن الأهلي كان بإمكانه تحقيق نتيجة أكبر أمام الترجي إذا تمكن لاعبوه من استغلال الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة ، بالإضافة إلى أن المارد الأحمر يستطيع الفوز بنتيجة كبيرة في لقاء الإياب المقرر إقامته السبت المقبل على ملعب السلام".
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