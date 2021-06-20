نجم الأهلي السابق: الزمالك لم يقف على رحيل ساسي









أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن الزمالك لن يقف على رحيل أي لاعب مهما بلغت قيمته الفنية ، مشيراً إلى أن الفريق لن يتأثر برحيل فرجاني ساسي ، فهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز ويستطيعون تعويض رحيله ، مثل إمام عاشور و محمد أشرف روقا .





وقال شادي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"فرجاني ساسي يماطل منذ فترة طويلة في مسألة التجديد ، وكان على نادي الزمالك حسم هذه المسألة مبكراً ، والتعامل مع الموقف بإحتراف من خلال تقديم العرض المناسب من قبل النادي ، وللاعب الحق في القبول أو الرفض ، ورغبة ساسي كانت واضحة بشكل كبير ، ويبدو أن اللاعب استقر على الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء ، ولم تكن لديه النية في الإستمرار ".





واختتم شادي :"الأندية الكبرى لن تقف على رحيل أي من لاعبيها ، فماذا قدم فرجاني ساسي للزمالك منذ قدومه ؟