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نجم الأهلي السابق: الزمالك لم يقف على رحيل ساسي

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:24 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن الزمالك لن يقف على رحيل أي لاعب مهما بلغت قيمته الفنية ، مشيراً إلى أن الفريق لن يتأثر برحيل فرجاني ساسي ، فهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز ويستطيعون تعويض رحيله ، مثل إمام عاشور و محمد أشرف روقا .

وقال شادي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"فرجاني ساسي يماطل منذ فترة طويلة في مسألة التجديد ، وكان على نادي الزمالك حسم هذه المسألة مبكراً ، والتعامل مع الموقف بإحتراف من خلال تقديم العرض المناسب من قبل النادي ، وللاعب الحق في القبول أو الرفض ، ورغبة ساسي كانت واضحة بشكل كبير ، ويبدو أن اللاعب استقر على الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء ، ولم تكن لديه النية في الإستمرار ".

واختتم شادي :"الأندية الكبرى لن تقف على رحيل أي من لاعبيها ، فماذا قدم فرجاني ساسي للزمالك منذ قدومه ؟
الزمالك كيان كبير ولن يقف على رحيل أي لاعب".

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