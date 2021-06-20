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عفيفي يتحدث عن تعليقه على نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي وغضب الجماهير

الأحد 20/يونيو/2021 - 06:54 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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علق محمد عفيفي معلق نهائي كاس مصر للكرة الطائرة عن غضب جماهير الزمالك ضده بعد تعليقه في المباراة التي فاز فيها الزمالك على الأهلي باللقب.

وقال عفيفي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لم أقلل من نادي الزمالك خلال تعليقي على مباراة نهائي كأس الطائرة".

وتابع "لدي أصدقاء من لاعبي الزمالك في جميع الفرق والألعاب، تعليقي كان طبيعي خصوصًا اني كنت في قناة الأهلي".

وأضاف عفيفي "لما كنت بعلق في قناة محايدة بتكلم عادي وبقول هنا وهنا كل واحد حقه ايه، الأزمة الي حصلت في الشوط الرابع انا شوفتها من أرض الملعب مش الكاميرات وبدات من لاعبي الزمالك وليس الأهلي".

وواصل "لعيبة الأهلي عالمية فعلًا، وطبيعي وانت على قناة الأهلي تكون داعم للاعبي الأهلي علشان أكثر الي بيتابعوك المفروض يكونوا اهلاوية".

واختتم عفيفي تصريحاته "غضبت من تجاوزات وسب جماهير الزمالك ضدي منذ انتهاء المباراة".

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