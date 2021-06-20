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عبد الحفيظ: وافقنا على اللعب أمام الترجي بعد الموافقة على شرط الخطيب.. ولم نحسم التأهل

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:09 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الفوز بهدف على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "المواقف الصعبة بيبان فيها معدن اللاعبين".

وتابع: "كل اللعيبة كانت رجالة وبتأدي بشكل رائع، المباراة الأولى انتهت، اخدت خطوة مهمة ولكن مش حاسمة في التأهل للنهائي".

وأضاف: "كان في اتصال دائم مع الكاف وكابتن محمود الخطيب علشان يكون في تعهد كتابي ان سلامة اللعيبة مهمة، لو حصلت حاجة هرجع لمين".

وواصل:"شرط التعهد كان قرار من كابتن الخطيب ان مش هننزل الملعب غير لما يكون في تعهد كتابي من الأمن والكاف بسلامة اللاعبين وإنهم المسئولين".

واختتم عبد الحفيظ: "اللعيبة قالت هنلعب اللقاء وهنكسب وقفلنا الصفحة، شرطنا الأساسي هو كان مين هيكون مسئول عن سلامة اللاعبين، طلبنا ده واتنفذ فقررنا نلعب ووافقنا على ده".

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