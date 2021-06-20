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النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:40 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت صحيفة المنتخب المغربية، عن وصول رشيد الأندلسي، رئيس نادي الرجاء المغربي إلى القاهرة، من أجل حسم انتقال الجناح المغربي سفيان رحيمي، إلى النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة المنتخب المغربية، أن رشيد الأندلسي رئيس الرجاء البيضاوي، ترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي توجهت اليوم الجمعة، إلى القاهرة لإتمام صفقة رحيمي، إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أنه المنتظر، أن يحسم صفقة انتقال رحيمي للأهلي، بالقاهرة، موضحة أن الرجاء كان قد حدد قيمة بيع رحيمي ثلاثة ملايين دولار في حين عرض الأهلي مليوني دولار.

يذكر أن بعثة الرجاء المغربي وصلت إلى القاهرة مساء الجمعة، استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها غد الأحد، ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية.

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