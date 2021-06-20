تعرف على موعد مباراة إسبانيا المقبلة في كأس أمم أوروبا 2020









يستعد المنتخب الإسباني لمواجهة نظيره السلوفاكي في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة السادسة مساءً يوم الاربعاء الموافق الثالث والعشرين من يونيو الجاري على ملعب لا كارتوخا.





ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات سلوفاكيا وبولندا ومنتخب السويد.





ويحتل منتخب اسبانيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، حيث تعادل في المواجهات التي خاضها حتى الآن.





ويدخل لاعبي المدرب لويس انريكي، اللقاء رافعين شعار لا بديل عن الفوز لتعويض هدر النقاط التي تعرض له المنتخب خلال الجولات السابقة ولضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة الأوروبية.



