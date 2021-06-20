تعرف على إيرادات "الشنطة" لبيومى فؤاد

صرح الفنان تامر عبد المنعم مؤلف ومنتج فيلم "الشنطة" بأن الفيلم الذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض في ثالث أيامه حقق حتي أمس مايقرب من 400 ألف جنيه في ظل أزمة كورونا وتخفيض الأعداد التي تترد على جميع دور العرض.





وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.