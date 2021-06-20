تعرف على موعد مباراة البرتغال المقبلة في كأس أمم أوروبا 2020













يواجه منتخب البرتغال، نظيره الفرنسي، يوم الأربعاء 23 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس الأمم الأوروبية.





وتلقى المنتخب البرتغالي هزيمة ثقيلة بالأمس على يد منتخب ألمانيا بنتيجة هدف دون رد، بينما تعادل منتخب فرنسا مع منتخب المجر بهدف لكل فريق.



