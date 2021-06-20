تعرف على موعد مباراة ألمانيا المقبلة في كأس أمم أوروبا 2020

















يلتقي منتخب ألمانيا، مع نظيره المنتخب المجري، يوم الأربعاء 23 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية.





وحقق منتخب ألمانيا الفوز بالأمس على حساب منتخب البرتغال، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، حيث يعد هذا هو الفوز الأول له في البطولة.



