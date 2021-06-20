تعرف على موعد مباراة بولندا المقبلة في كأس أمم أوروبا 2020





يستعد المنتخب البولندي لمواجهة نظيره السويدي في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).





ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة السادسة مساءً يوم الاربعاء الموافق الثالث والعشرين من يونيو الجاري على ملعب سانت بطرسبرج الروسي.





ويتواجد المنتخب البولندي في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات سلوفاكيا وإسبانيا ومنتخب السويد.





ويحتل منتخب بولندا المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل في مباراة وخسر الأخرى أمام منتخب سلوفاكيا.





ويأمل لاعبي المنتخب البولندي في الحصول على نقاط المباراة، لضمان المنافسة على التأهل للأدوار التالية من البطولة الأوروبية.



