Advertisements

تشكيل إيطاليا المتوقع ضد ويلز في كأس أمم أوروبا 2020

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:34 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

 

يواجه منتخب ايطاليا اليوم الأحد نظيره منتخب ويلز ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإيطالية روما. 

وجاء التشكيل الأساسي لمنتخب إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما .
خط الدفاع: فلورينزي – كيلليني ــ ليوناردو بونوتشي– سبينازولا.
خط الوسط: جورجينو– باريلا– لوكاتيلي ـــ دومينيكو بيراردي.
خط الهجوم: لورنزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي .

أخبار تهمك

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 14 ساعة

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يوم

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزير التعليم لطلبة الثانوية بشأن الامتحانات

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يوجه رسالة نارية إلى لاعبي الزمالك

منذ ساعتين

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

عبد الحفيظ: وافقنا على اللعب أمام الترجي بعد الموافقة على شرط الخطيب.. ولم نحسم التأهل

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فترة حكم الإخوان

منذ 41 دقيقة

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

01:20 ص

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

11:34 م

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة