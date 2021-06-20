تايوان ترحب بالمساعدات الأمريكية الضخمة للقاحات

أعربت تايوان عن شكرها للولايات المتحدة لشحنها 2.5 مليون جرعة لقاح COVID-19 إلى الجزيرة الرئيسية المنتجة لأشباه الموصلات، مما يضاعف ترسانتها في الوقت الذي تتعامل فيه مع زيادة الإصابات المحلية.





كانت واشنطن، التي تتنافس مع بكين لتعميق النفوذ الجيوسياسي من خلال "دبلوماسية اللقاح"، قد وعدت في البداية بالتبرع بـ 750 ألف جرعة لكنها زادت هذا العدد مع تقدم إدارة الرئيس جو بايدن بتعهدها بإرسال 80 مليون طلقة أمريكية الصنع حول العالم. وغرد وزير الخارجية التايواني جوزيف وو في تغريدة شكر في وقت متأخر من مساء السبت"يا له من مشهد! يا لها من لفتة!"، مشيرا إلى صور اللقاحات التي يتم تحميلها على متن طائرة شحن من طراز بوينج 777 تابعة للخطوط الجوية الصينية (2610.TW) في مطار ممفيس.





وتابع "العلاقة بين تايوان والولايات المتحدة متينة للغاية، وسنواصل التعاون بشكل وثيق في مكافحة كوفيد 19. قوى الخير تسود!" وكتبت رئيسة تايوان تساي إنغ ون على تويتر أنها تأثرت بالخطوة الأمريكية. واضافت "شكرًا للولايات المتحدة على بادرة الصداقة المؤثرة هذه. ستقطع هذه اللقاحات شوطًا طويلًا نحو الحفاظ على تايوان آمنة وصحية."





الولايات المتحدة، مثل معظم الدول، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها أهم داعم دولي لها، لغضب الصين. ومن المقرر وصول 2.5 مليون جرعة من Moderna Inc (MRNA.O) إلى المطار الدولي الرئيسي في تايوان في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الأحد، وستزيد أكثر من ضعف عدد اللقاحات التي وصلت بالفعل إلى الجزيرة، بما في ذلك 1.24 مليون جرعة من AstraZeneca Plc (AZN.L) تبرعت بها اليابان في وقت سابق من هذا الشهر.



