Advertisements

تايوان ترحب بالمساعدات الأمريكية الضخمة للقاحات

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
منار طارق
Advertisements
أعربت تايوان عن شكرها للولايات المتحدة لشحنها 2.5 مليون جرعة لقاح COVID-19 إلى الجزيرة الرئيسية المنتجة لأشباه الموصلات، مما يضاعف ترسانتها في الوقت الذي تتعامل فيه مع زيادة الإصابات المحلية.

كانت واشنطن، التي تتنافس مع بكين لتعميق النفوذ الجيوسياسي من خلال "دبلوماسية اللقاح"، قد وعدت في البداية بالتبرع بـ 750 ألف جرعة لكنها زادت هذا العدد مع تقدم إدارة الرئيس جو بايدن بتعهدها بإرسال 80 مليون طلقة أمريكية الصنع حول العالم. وغرد وزير الخارجية التايواني جوزيف وو في تغريدة شكر في وقت متأخر من مساء السبت"يا له من مشهد! يا لها من لفتة!"، مشيرا إلى صور اللقاحات التي يتم تحميلها على متن طائرة شحن من طراز بوينج 777 تابعة للخطوط الجوية الصينية (2610.TW) في مطار ممفيس.

وتابع "العلاقة بين تايوان والولايات المتحدة متينة للغاية، وسنواصل التعاون بشكل وثيق في مكافحة كوفيد 19. قوى الخير تسود!" وكتبت رئيسة تايوان تساي إنغ ون على تويتر أنها تأثرت بالخطوة الأمريكية. واضافت "شكرًا للولايات المتحدة على بادرة الصداقة المؤثرة هذه. ستقطع هذه اللقاحات شوطًا طويلًا نحو الحفاظ على تايوان آمنة وصحية."

الولايات المتحدة، مثل معظم الدول، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها أهم داعم دولي لها، لغضب الصين. ومن المقرر وصول 2.5 مليون جرعة من Moderna Inc (MRNA.O) إلى المطار الدولي الرئيسي في تايوان في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الأحد، وستزيد أكثر من ضعف عدد اللقاحات التي وصلت بالفعل إلى الجزيرة، بما في ذلك 1.24 مليون جرعة من AstraZeneca Plc (AZN.L) تبرعت بها اليابان في وقت سابق من هذا الشهر.

قدمت الصين، التي تزعم أن تايوان تحكمها ديمقراطيًا كجزء لا يتجزأ من أراضيها، لقاحات صينية الصنع، لكن أعربت الحكومة في تايبيه مرارًا وتكرارًا عن مخاوفها بشأن سلامتها وفعاليتها. واتهمت تايوان الصين بعرقلة صفقة لقاح أجنبية واحدة على الأقل مع الجزيرة، وتنفي بكين ذلك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات امركية لقاح كورونا تايوان الصين

أخبار تهمك

عاجل- اتجاه لتأجيل مواجهة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزير التعليم لطلبة الثانوية بشأن الامتحانات

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يوجه رسالة نارية إلى لاعبي الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فترة حكم الإخوان

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يوم

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الحفيظ: وافقنا على اللعب أمام الترجي بعد الموافقة على شرط الخطيب.. ولم نحسم التأهل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. محمد شريف يتقدم للأهلي بهدف رائع في مرمى الترجي (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيسة تايوان تجتمع مع السفير الأمريكي بعد فوزها في الانتخابات

دبلوماسي صيني: مبدأ "صين واحدة" لم يهتز بعد انتخابات تايوان

كوريا الجنوبية تستعد لبدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

تايوان: تزايد الضغط لقبول لقاحات الصين مع انتشار فيروس كورونا

تايوان تستعد لاستقبال ملايين الجرعات من لقاح كورونا

الولايات المتحدة تستعد لإعلان خطة التوزيع العالمية لـ 80 مليون جرعة لقاح

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:26 م

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

01:20 ص

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

10:19 ص

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

11:34 م

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة