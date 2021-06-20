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أستراليا تشهد زيادة طفيفة في انتشار حالات متحور دلتا

الأحد 20/يونيو/2021 - 07:58 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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سجلت ولاية كوينزلاند الأسترالية إصابة واحدة بفيروس كورونا المكتسب محليًا، اليوم الأحد، في أحدث سلسلة من الانتشارات الصغيرة التي ابتليت بها البلاد في الأشهر الأخيرة.

تأتي قضية كوينزلاند في الوقت الذي نمت فيه مجموعة من متغير دلتا شديد العدوى إلى تسع حالات في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، مما دفع مسؤولي الصحة إلى توسيع قواعد ارتداء الأقنعة. وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز غلاديس بريجيكليان: "نعلم أن هذه السلالة، التي أصبحت السلالة المهيمنة، معدية للغاية وبعض الناس ينشرونها أكثر من غيرهم، وما نريد تجنبه في هذه المرحلة هو حدث شديد الانتشار".

حققت أستراليا نجاحًا كبيرًا في إدارة انتشار فيروس كورونا من خلال عمليات إغلاق الحدود السريعة، وقواعد التباعد الاجتماعي والامتثال المجتمعي العالي لها، حيث أبلغت عن أكثر من 30300 حالة إصابة و910 حالة وفاة بسبب كوفيد -19. لكن عانت البلاد من نقص التطعيم، وعانت الولايات في الأشهر الأخيرة من حالات تفشي صغيرة، وتم منعها من الانتشار خارج نطاق السيطرة من خلال تتبع الاتصال السريع، وعزل آلاف الأشخاص في وقت واحد، وعمليات الإغلاق الصارم.

لم تسجل ولاية فيكتوريا، التي كافحت تفشيًا صغيرًا لمتغير دلتا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، في وقت سابق من هذا الشهر والذي وضع خمسة ملايين شخص في إغلاق شديد لمدة أسبوعين، أي حالات جديدة اليوم الأحد. وانضمت جنوب أستراليا يوم الأحد إلى ولاية كوينزلاند في فرض حظر على المسافرين الذين كانوا في الضواحي الشرقية المتضررة من سيدني في نيو ساوث ويلز.

سيتعين على الوافدين من تلك الولاية إلى غرب أستراليا الخضوع للاختبار عند وصولهم إلى عيادات الاختبار المنبثقة في مطار بيرث والعزل الذاتي حتى يعودوا بنتيجة سلبية. ووفقًا لبيانات الحكومة، تم تطعيم حوالي 4٪ فقط من السكان البالغين في أستراليا البالغ عددهم 20 مليونًا، بينما تلقى حوالي 25٪ جرعتهم الأولى على الأقل.

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متحور دلتا كورونا استراليا

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