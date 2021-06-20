اليوم.. أحمد بدير يحتفل بعيد ميلاده

يحتفل اليوم الفنان القدير أحمد بدير بعيد ميلاده وهو ممثل ولد بقنا بالصعيد، حيث أنه مواليد 20 يونيو 1945,





حصل على الثانوية العامة عام 1966، و بعد أربعة سنوات حصل على الإجازة الجامعية في الأداب من جامعة القاهرةعام 1970.





وعمل ممثلا في مسارح مراكز الشباب ثم مؤلفًا ومخرجًا، ثم عمل ممثلا في الإذاعة في العديد من المسلسلات، منها (طائر الليل الحزين، الزيني بركات، حلم الليل والنهار، أبواب المدينة، زيزينيا).





وعمل أيضا في المسرح في العديد من الأعمال منها (ريا وسكينة، بكالوريوس في حكم الشعوب، الصعايدة وصلوا، ع الرصيف، دستور يا أسيادنا). وفي السينما قدم أدوارًا صغيرة ومن الأعمال التي شارك فيها (سكوت ح نصور، أبناء وقتلة، بطل من ورق) وغيرها. وهو متزوج وله ابنتان هما سارة ودعاء.