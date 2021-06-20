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منظمو أولمبياد طوكيو يستعرضون قرية الرياضيين قبل شهر من بدء الألعاب

الأحد 20/يونيو/2021 - 08:15 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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افتتح منظمو أولمبياد طوكيو قرية الرياضيين أمام وسائل الإعلام، اليوم الأحد، وعرضوا شققًا وساحة تسوق مليئة بالأخشاب حيث سيقيم 11 ألف رياضي ويختلطون خلال المهرجان الرياضي.

من المقرر أن تبدأ الألعاب التي تأجلت مرة واحدة في 23 يوليو وسط مخاوف من أن تدفق آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم قد يساهم في انتشار فيروس كورونا الجديد. وقد تجنبت اليابان هذا النوع من التفشي المتفجر الذي أصاب العديد من البلدان الأخرى بالشلل. لكن برنامج التطعيم الخاص بها كان بطيئًا ودفع النظام الطبي إلى حافة الهاوية في أجزاء من البلاد. وتعرضت حملة الحكومة لتنظيم الألعاب لانتقادات من المستشفيات ونقابات الأطباء.

وفي تأكيد للقلق، تبين اصابة رياضيًا أوغنديًا وصل إلى اليابان في معسكر استعداد قبل الأولمبياد في وقت متأخر يوم السبت، بالفيروس، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه). وسيتم نقل الرياضيين إلى القرية وخارجها واختبارهم بحثًا عن فيروس كورونا يوميًا. تحظر القواعد الأولمبية الغناء والهتاف أثناء الأحداث وتطالب الرياضيين بارتداء الأقنعة في جميع الأوقات ما عدا في الهواء الطلق أو النوم أو تناول الطعام.

تتميز منطقة التسوق بالقرية بوجود ماكينة صرف آلي، منظف جاف، مكتب بريد، بنك وعداد للبريد السريع.

قال يوشي أوجاوا، مدير مكتب التسويق في طوكيو 2020، في بداية الجولة الإعلامية: "حيثما يمكنك رؤية المصابيح الكهربائية العارية، سنقوم بتركيب الفوانيس لإضفاء طابع ياباني تقليدي على المنطقة". تتبع الساحة الخشبية، التي تعتمد على جماليات التصميم الياباني البسيط، موضوع طوكيو 2020 المتمثل في استخدام الأخشاب في بناء الملاعب الأولمبية، بما في ذلك الاستاد الوطني.

صنعت منطقة التسوق البالغة 2.4 مليار ين (21.8 مليون دولار) من 40 ألف قطعة من الأخشاب تبرعت بها 63 حكومة بلدية يابانية. يتم تمييز كل قطعة تم التبرع بها باسم المنطقة المزودة بالخشب. وبعد انتهاء الألعاب الأولمبية سيتم تفكيكها وإعادة الأخشاب إلى المدن المتبرعة لإعادة استخدامها في المرافق المحلية.

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